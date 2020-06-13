أول تعليق مرتضى منصور بعد تجديد كارتيرون

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، عقب تجديد تعاقده اليوم السبت لموسم جديد.





وقال منصور خلال فيديو مذاع عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك خلال توقيع المدرب الفرنسي على العقود الجديدة: " كارتيرون حقق بطولتين خلال أسبوع وأشكره بشدة على حبه للزمالك ولمصر".





وواصل:" غيرنا مش عارف يجدد لمدربه.. والحجج شغالة".





وقد أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم إضافي، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتي السوبر الافريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



