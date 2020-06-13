في ذكرى وفاة سعد أردش.. تعرف على حلمه للمسرح المصري.. وهذا ما أضافه للممثل المسرحي

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ممثلًا ومخرجًا وأستاذًا جامعيًا وإداريًا ناجحًا، بالإضافة إلي تاريخه الكبير في مجال الترجمة وحصل علي عدة جوائز كان آخرها جائزة الشارقة المسرحية عام 2007، هو الفنان الكبير الراحل سعد أردش.



كان سعد أردش، يحلم بأن يعود المسرح لعصره الإغريقي كانت تلزم فيه الحكومات مواطنيها ليشاهدوا ما يقدم بالمسارح فإهتم هؤلاء الناس بالمسرح كمؤسسة تنويرية تثقيفية تنشر الوعي الثقافي مثل المدرسة والجامعة ودور العبادة.



كان واجب وطني على كل مواطن أن يشاهد المسرح، لما له من دور كبير في إصلاح الحالة الاجتماعية.



يرى سعد أردش، المسرح بلا شك أنه أبو الفنون وأقرب إليه من السينما، ويأتي بعد المسرح التليفزيون.



شارك في بعض الأعمال السينمائية، إلا أنه لم يجد نفسه فيها ليس لعدم قدرته، لكن لأن السينما غير قادرة على استيعاب ممثلي المسرح بحركاتهم الارتجالية وخروجهم عن النص والالتزام بالتوقيت الزمني للجملة والحركة الواسعة التي لا تتحملها الكاميرا.



أضاف سعد أردش، للممثل المسرحي الأداء التلقائي الصادق والصوت الداخلي هو الأساس في الأداء، لرؤيته أن الممثل طاقة إبداعية.

