نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر





كشف ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق عن سر تأخير حسم ملف التجديد للمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر خلال الفترة الحالية.





وأكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ظروف فيروس كورونا تسببت فى عدم تجديد السويسري رينيه فايلر، مع القلعة الحمراء حتى الوقت الحالي.





وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "ألتمس العذر لفايلر لعدم التجديد بسبب غموض عودة بطولة الدوري حتي هذه اللحظة، فهو يرغب فى البقاء ولكن الأمور ضبابية على الجميع".





وأضاف: "فايلر يملك العديد من العروض، وتأجيل التجديد أفضل حل فى الوقت الحالي، من أجل وضوح رؤية النشاط الرياضي".



