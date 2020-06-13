الزمالك يكشف كواليس تجديد عقد كارتيرون

السبت 13/يونيو/2020 - 11:23 م
كارتيرون
كارتيرون
علي نبوي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك تفاصيل تمديد تعاقد النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رغبة إدارة نادي الزمالك في استمرار الجهاز الفني للفريق وراء تمديد عقد كارتيرون".

وأضاف:"التتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري وتعامل كارتيرون النفسي مع اللاعبين".
 
وتابع :"نحن من أجلنا موضوع التجديد لأنه كان لا يزال مرتبطا بعقد مع المدرب، نحن نشعر بالراحة لوجوده على رأس القيادة الفنية للفريق".

وزاد :"ما تردد عن وجود رغبة من كارتيرون في تجديد تعاقده مع الزمالك غير صحيح على الإطلاق".

وواصل :"الزمالك قام بتجديد عقد كارتيرون وكان هناك ترحيبًا كبيرًا من المدرب الفرنسي لتمديد تعاقده مع النادي، وتحدثنا في الفترة الماضية عن الموسم المقبل".

وأشار :"كارتيرون وافق على تخفيض قيمة تعاقده مع الزمالك لمدة ٥٠٪؜ بسبب الأزمة الحالية وتوقف النشاط الكروي، والمبادرة كانت منه".

وأوضح :"عقد كارتيرون يتضمن بنودًا طبيعية لمدة موسم، وتم ربطها ببداية الموسم ونهايته، وقمنا بإضافة بند كأس العالم للأندية فيه".

وأردف :"طموحنا هو التأهل لكأس العالم للأندية، ونسعى لتحقيق ذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما أنه تم زيادة قيمة التعاقد لمدة ٢٠٪؜ ".

واستطرد :"كارتيرون متعجب من عدم حسم موقف الدوري حتى الآن، ويرى بأنه من الصعب استكمال الدوري".

وأكمل حديثه :"سنعلن في الوقت المناسب عن الصفقات التي قمنا بالتعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل".

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