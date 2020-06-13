فرنسا: استقرار وفيات كورونا لليوم الرابع

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29398 وتستقر حالات الوفاة تحت حاجز 30 وفاة لليوم الرابع.





وذكرت الحكومة أيضاً، أن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفيات تراجع بواقع 215 شخصاً إلى 10909 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة ثمانية أشخاص ليصل إلى 871 ليواصل الرقمان اتجاهاً نزولياً على مدى عدة أسابيع.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



