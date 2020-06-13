تفاصيل تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك اليوم عن تجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم أخر بعد النجاح الذى حققه الفرنسي مع القلعة البيضاء.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

زكشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل وبنود تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الاتفاق على زيادة راتبه الشهري حيث كان يتقاضى 74 ألف دولار لكن تم زيادته بنسبة 25%، ليصبح 95 ألف دولار".

وأضاف: "وضع مسئولو الزمالك شرط جزائي بقيمة 3 شهور في عقد المدرب، بالإضافة إلى حصوله على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا ونفس الأمر حال التتويج ببطولة الدوري بجانب مكافأة شهر حال الفوز بكأس مصر".