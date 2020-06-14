خبير: الفقر سيزيد بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:21 ص
فخري الفقي
فخري الفقي
داليا الحسين
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أثرت على دخول المواطنين حول العالم، موضحا أن المؤسسات الاقتصادية أصدرت تقارير بأن مستوى الفقر سيزيد حول العالم.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبدالفتاح ببرنامج " 90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" مساء السبت، أن الكثيرين فقدوا وظائفهم حول العالم في كثير من الدول، سواء أكان الإغلاق جزئيا أو كاملا.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي: " فيروس كورونا أثر على نمو اقتصاديات دول كثيرة، مثلا الصين هبوط ثم تعافى سريع ونمو، ولأن الصين من الدول الشيوعية التي تسمع الكلام، أما الدول الديمقراطية ليس لديها انضباط".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر فهي مرتبطة بالقاطرة ونحن مرتبطون بالعالم ومتأثرين بما يحدث في أمريكا والصين والكتلة الأوروبية، وعندما يفتحون المطارات نبدأ نفتح حركة الطيران الجوي والسياحة، ونبدأ في التعاقد مع الدول التي تفتح وما يجر العالم هي القاطرات الكبيرة الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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