صلاح يشيد بكارتيرون بعد تجديد تعاقده مع الزمالك





أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن تجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم واحد ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.





وأكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع القلعة البيضاء أمر جيد للغاية.





وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تجديد عقد كارتيرون مهم للغاية من أجل استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، والاستقرار الفني يقابله استقرار إداري أيضًا".





وأضاف: "كارتيرون كان واضح فى التجديد عكس مدربين أخرين منتظرين رأى الزوجة، والفرنسي يشعر بالاستقرار داخل القلعة البيضاء".



