نجاحه 100% على القرود.. تعرف على تفاصيل لقاح أوكسفورد

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه تم تطعيم أول متطوع بلقاح أكسفورد في 23 إبريل، وذلك بعد تجربته على القرود، وأثبت نجاحه وأمانه، حيث أعطى مناعة بنسبة 100%.

وأشار "سالمان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم بدأوا منذ أسبوع تطعيم مجموعة أخرى من المتطوعين وعددهم 1100 متطوع ببريطانيا، منوها بأنه سيتم تجربة اللقاح في البرازيل الفترة المقبلة، وذلك بسبب زيادة معدل الاصابات بها.





وكشف أستاذ علم المناعة واللقاحات والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، سبب الثقة في لقاح اكسفورد، موضحا أن نسبة نجاحه عند استخدامه على الحيوانات كانت 100%، حيث أن استخدام فيروس "الشمبانزي" أثبت فعاليته في تحفيز جهاز المناعة على إفراز الأجسام المضادة.





وأضاف أن أوكسفورد تمكنت في "2014-2015" من الوصول إلى لقاح لعلاج التهاب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي كان يسببه فيروس مارس وهو أحد أفراد عائلات فيروسات كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



