نابولى يُسقط إنتر ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة يوفنتوس

صعد نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تعادله مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي للبطولة الإيطالية.





واستفاد نابولي من فوزه ذهابًا على إنتر ميلان بهدف نظيف في سان سيرو معقل الأخير.





وافتتح إنتر التسجيل مبكرًا عبر كريستيان إريكسن في الدقيقة الثانية، وعادل درايس ميرتينز النتيجة في الدقيقة 41، ليضرب نابولي بالتالي موعدًا في المباراة النهائية مع يوفنتوس، الذي تخطى عقبة ميلان أمس في نصف النهائي الأول.





ويعتبر تأهل نابولي لنهائي الموسم الحالي من كأس إيطاليا هو المرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2014.



