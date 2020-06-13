اليمن تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 709

السبت 13/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات
ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى السبت، إلى 709 حالات، منها 161 حالة وفاة. 

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (تابعة للحكومة الشرعية) في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 73 حالة إصابة جديدة، منها 17 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ارتفع إلى 705 حالات، منها 160 حالة وفاة و39 حالة تعافي.

ولم يعلن الحوثيون بشكل رسمي سوى عن إصابة 4 حالات بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتي تعافي، فيما أكدت منظمات دولية ومحلية انتشار فيروس كورونا في مناطق الحوثيين بشكل كبير وسط "تكتم الحوثيين على الأرقام الحقيقية". 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،817 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،010 مليون حالة شفاء.


وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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