عبلة الكحلاوي: لن اتخلى عن نزلاء الدار (فيديو)

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات الخيرية، إنه بدعم من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج استطاعت أن تمر من أزمة كورونا، لافتة إلى أن الدار قامت بعزل الحالتين المصابة في البداية.





وتابعت "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنها مرتبطة بالمصابين نفسيًا وعاطفيًا ولن تتركهم لأحد وستقف بجانبهم لآخر نفس، معقبة: "اللي عايزهم من أهاليهم بحب يا خدهم، لكن انا مش هسبهم لحد".





ولفتت إلى أن هناك الكثيرمن المستشفيات رفضت الحالات المصابة بالكورونا، لأن البرتكول العلاجي لمصابي الزهاير يختلف عن أي برتكول آخر،



