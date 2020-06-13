كارتيرون يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك بعد تجديد عقده

السبت 13/يونيو/2020 - 11:02 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي

 

 

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة هامة لجماهير القلعة البيضاء، بعد تجديد عقده مع الفريق.

 

وكان الزمالك قد أعلن اليوم تجديد عقد مدربه الفرنسي كارتيرون لموسم جديد، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق.

 

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك، إنه فخور بتدريب الفريق، موضحاً أن الأبيض أمامه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

 

وتابع كارتيرون: "أعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي من أجل حصد الانتصارات".

 

وأكمل: "يجب ألا نتوقف عند تحقيق لقبي السوبر المصري والسوبر الأفريقي".

 

واختتم موجها رسالة للجماهير الزملكاوية بأنه سيعمل على تحقيق أهدافها، قائلاً: "إلى الأمام يا زمالك".

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