هذا ما أضافته "فورد" لتزيد من معدلات أداء سيارتيها Fiesta و Focus

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 م
فورد Fiesta و Focus
فورد Fiesta و Focus
أعلنت شركة فورد Ford الأمريكية، عن تدعيم نظام الدفع في كل من سيارتيها Fiesta و Focus بتقنية 48 فولت، ولك بهدف زيادة معدلات الأداء والحد من استهلاك الوقود.

وأوضحت فورد، أنها تدعم الموديلين الصغير والمدمج بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت والمعتمدة على مولد بدء حركة يحمل الاسم (BISG) ويقوم بالعديد من المهام؛ حيث يساعد في عملية التسارع، ويحول الطاقة الحركية لطاقة كهربائية، ما يساعد على التوفير في استهلاك البنزين.

ويتوفر المحرك الهجين Fiesta Eco Boost Hybrid بقوة 125 أو 155 حصان، مع معدل استهلاك أقل بنحو 5% من البنزين مقارنة بالموديل التقليدي من السيارة،.

كما يتم تدعيم المحرك بعزم دوران إضافي مقداره 20 نيوتن متر ليصبح 240 نيوتن متر، في حين تزيد هذه النسبة مع القوة 155 حصان إلى 50% من عزم الدوران الأقصى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فورد عربيه عربية سياره سيارة سيارات فورد سيارات زيادة معدلات الاداء السيارات اخر اخبار السيارات اخبار السيارات Ford Focus Ford Fiesta ford Fiesta و Focus

أخبار تهمك

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من ساعتين

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هيونداي "Tucson" تحصل على نظام هجين لترشيد استهلاك الوقود

هيونداي تكشف عن سيارتها "توسان" الجديدة بنظام هجين لترشيد استهلاك الوقود

بمواصفات مذهلة.. فورد تعتزم إطلاق Kuga الجديدة بحلول عام 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم