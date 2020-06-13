7 جامعات سعودية تدخل ضمن الأفضل آسيويًا وعالميًا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أكدت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنه تم اختيار 7 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات الآسيوية والعالمية؛ بحسب تصنيف «التايمز» البريطاني لعام 2020.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المقدِّمة؛ حيث احتلت المركز 26 آسيويًا و201 عالميًا، وتلتها جامعة الفيصل في المركز 28 آسيويًا و251 عالميًا، وبعد ذلك جامعة الملك سعود في المركز 68 آسيويًا و501 عالميًا.

واحتلت جامعة الملك خالد المركز 102 آسيويًا و501 عالميًا، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز 351 آسيويًا و1001 عالميًا.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، متبوعًا بـ«إنفوجراف» لأسماء الجامعات، لافتة إلى أن المؤشرات التي اعتمد عليها التصنيف هي«التدريس وبيئة العمل ـ البحث والاقتباس ـ نشر المعارف والأفكار الجديدة ـ التعاون الدولي ـ دخل الصناعة البحثية».

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