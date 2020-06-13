مهدي عفيفي: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستحمل مفاجأت



ونوه إلى أن ترامب قال ستنسحب أمريكا من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، وهناك سياسات مرسومة والرئيس يتبنى بعضها ويترك بعضها".



قال الدكتور مهدى عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي تغير بشكل كبير بعد ظهور جائحة "كورونا"، حيث تغيرت طرق التعامل الديمقراطى وبدأ الاهتمام بما يحتاجه المجتمع وهو الرعاية الصحية، ويرى البعض أن محاولة تقليل النفقات أدت إلى إنفاق أموال أكثر مما كانت ستنفق إذا طبق نظام التأمين السابق.وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبدالفتاح ببرنامج 90 دقيقة على قناة "المحور، مساء السبت أن الحملة الانتخابية الأمريكية تركز على نقطة الرعاية الصحية والعنصرية، لكون المجتمع الأمريكي يعتمد على مجموعة من الأقليات في أماكن متفرقة".وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: "يتم التأسيس على شخصية جو بايدن من مجموعة إخفاقات في لقاءات إعلامية وكبر سنه، وهناك من هم بالجاهزية في الحزب، لافتا إلى أن المنظومة الأمريكية لا تعتمد على شخص وهو تعهد أن تكون نائب الرئيس امرأة وهى من أصحاب البشرة السمراء وهى ميشيل أوباما، وهى محبوبة جدا في المجتمع الأمريكي، وهناك كلام داخل الحزب إن لم يستطع بايدن بالقيام بهذا الدور قد نرى مفاجآت".وحول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قال إن هناك الكثيرون لا يرون حلول جذرية للقضايا العالقة، وما يحدث الآن في الشرق الأوسط هو الوضع الأمثل لإسرائيل، لافتا إلى أن الشرق الأوسط يمثل بعض الأهمية لأمريكا.