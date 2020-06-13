مهدي عفيفي: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستحمل مفاجأت

السبت 13/يونيو/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور مهدى عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي تغير بشكل كبير بعد ظهور جائحة "كورونا"، حيث تغيرت طرق التعامل الديمقراطى وبدأ الاهتمام بما يحتاجه المجتمع وهو الرعاية الصحية، ويرى البعض أن محاولة تقليل النفقات أدت إلى إنفاق أموال أكثر مما كانت ستنفق إذا طبق نظام التأمين السابق.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبدالفتاح ببرنامج 90 دقيقة على قناة "المحور، مساء السبت أن الحملة الانتخابية الأمريكية تركز على نقطة الرعاية الصحية والعنصرية، لكون المجتمع الأمريكي يعتمد على مجموعة من الأقليات في أماكن متفرقة".

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: "يتم التأسيس على شخصية جو بايدن من مجموعة إخفاقات في لقاءات إعلامية وكبر سنه، وهناك من هم بالجاهزية في الحزب، لافتا إلى أن المنظومة الأمريكية لا تعتمد على شخص وهو تعهد أن تكون نائب الرئيس امرأة وهى من أصحاب البشرة السمراء وهى ميشيل أوباما، وهى محبوبة جدا في المجتمع الأمريكي، وهناك كلام داخل الحزب إن لم يستطع بايدن بالقيام بهذا الدور قد نرى مفاجآت".

وحول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قال إن هناك الكثيرون لا يرون حلول جذرية للقضايا العالقة، وما يحدث الآن في الشرق الأوسط هو الوضع الأمثل لإسرائيل، لافتا إلى أن الشرق الأوسط يمثل بعض الأهمية لأمريكا.

ونوه إلى أن ترامب قال ستنسحب أمريكا من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، وهناك سياسات مرسومة والرئيس يتبنى بعضها ويترك بعضها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهدي عفيفي مصر انتخابات اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعة

نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

منذ نصف ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 8 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: دور مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن إنكاره

عضو "الديموقراطي الأمريكي" السابق: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة كانت شاملة كاملة (فيديو)

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم