بمشاركة النني بشكتاش يخسر أمام أنطاليا في الدوري التركي

السبت 13/يونيو/2020 - 10:50 م
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
خسر نادي بشكتاش من نظيره أنطاليا سبور بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد  في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

وشارك محمد النني في المباراة أساسيا مع فريقه خلال اللقاء وخاضه كاملًا، بعد عدة أيام من أزمته مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وسجل جوماسهدف أنطاليا الأول في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف أميلتون من التقدم في الدقيقة 35.

وحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 32 من المباراة، بينما جاء هدف فريقه الوحيد عن طريق لياليتش في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يكون رصيد بشكتاش قد تجمد عند 44 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد أنطاليا 33 نقطة في المرتبة التاسعة.

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