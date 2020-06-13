مورينيو: سنقاتل من أجل الفوز بوجود الجماهير أو بدونها





تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، :" يجب على اللاعبين الـتأقلم على أهمية اللعب في الملاعب الخالية من الجماهير".





وسقط توتنهام في فخ الخسارة أمام نورويتش سيتي أمس الجمعة، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار استعدادات السبيرز لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج.





وأضاف مدرب توتنهام :" كنا بحاجة للدقائق ومعرفة شعور اللاعبين في ظل غياب الجماهير، وأن نخوض التدريب مع فريق آخر من البريميرليج هو الأمر الأفضل".





وتابع قائلًا : "علينا التأقلم مع الواقع الجديد، فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضها علينا فيروس كورونا، وهو ما حاولنا القيام به، أن نملك شعور اللعب في ملعب خالٍ من الجماهير".





وأوضح سبيشل وان :" هناك نقاط يجب أن نقاتل عليها، وبوجود جماهير أو بدونها ستتواجد النقاط، وسنقاتل عليها نحن ومانشستر يونايتد" وهذا فى إطار خطة البرتغالى للفوز بالدوري لهذا العام".





وأكمل قائلًا : "عملنا على الأمور التكتيكية في التدريبات، أما مباراة نورويتش فكان الهدف منها منح اللاعبين الدقائق وشعور التنافس والقوة، وذلك أمر مهم خصوصا أننا اجتزنا الأسبوع الماضي بدون إصابات".





واختتم المدرب البرتغالي تصريحات: "الكل يعرف أن المباريات الأولى في الوديات، هناك خطورة التعرض لبعض الإصابات".



