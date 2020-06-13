وصول 283 مصري من السعودية على متن العبارة السريعة بميناء سفاجا



وكانت أنهت مواني البحر الأحمر إجراءات استقبال المصريبن القادمين من السعودية، وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية، وكذلك مرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء، ونقل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.





وحسب بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، تم التسنيق مع شركة القاهرة للعبارات والجهات المعنية بالميناء، لتنفيذ توجيهات وزير النقل، والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وصلت منذ قليل مينا سفاجا البحري العبارة السريعة "القاهرة"، والتي أبحرت صباح اليوم إلى ميناء ضبا السعودي وعلى متنها عدد من المصريين بالسعودية.وأكد مصدر ملاحي أن عدد المصريين علي متن العبارة 283 من المصريين، وموصخا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال المصريين وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الصحة بالبحر الأحمر.فيما أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص ل"لفجر" أن هناك إجراءات احترازية مشددة مع المصريين القادمين من السعودية، موضحًا سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع المصريين القادمين على متن العبارة.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في حالة ثبوت أى علامات إصابة بفيروس كورونا على أى من المصريين القادمين من السعودية سيتم عزلة وتحويله إلى أقرب مستشفى عزل.