ظرف نادر جدا.. تعليق جديد من زيدان بشأن استئناف الدوري الإسباني

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على عودة فعاليات الدوري الإسباني من جديد بعد توقف طويل.

وأكد زيدان أن استئناف المسابقة يأتي في "ظرف نادر تماما" حيث تعود المسابقة بدون حذور الجماهير إضافة لتطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة عليها أن تتأقلم مع العديد من الأمور الجديدة مع استئناف المسابقة في هذا الوقت المتأخر من الموسم الكروي.

وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراة الريال غدا الأحد مع إيبار في الدوري الإسباني : "أود التعبير عن تعاطفي مع جميع من فقدوا أحبائهم وأعبر عن امتناني للعاملين في مجال الصحة والعمل العظيم لإنقاذ الناس وكذلك وبالطبع لأفراد عائلة ريال مدريد الذين تركونا".

واستأنف الدوري الإسباني نشاطه اليوم السبت بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويخوض الريال مباراته غدا على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب الخاص بالفريق الثاني للنادي وذلك في ظل استمرار أعمال التجديد في استاد "سانتياجو برنابيو".

وتقام مباريات البطولة بقواعد مختلفة منها زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة تبديلات.

وقال زيدان في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" : "أهم شيء هو الإعداد. أعددنا أنفسنا بشكل رائع. لدي ثقة فيما قدمناه. والآن ، علينا أن نظهر هذا على أرض الملعب في كل مباراة.

وأضاف : "دي ستيفانو هو استادنا. الحقيقة أننا اعتدنا اللعب في سانتياجو برنابيو ولكننا تأقلمنا مع ما يجب أن نفعله. تدربنا هناك كما أن مسافات الملعبين متماثلة. أصبحنا مستعدين للعب في استاد دي ستيفانو".

وفي المقابل ، اعترف زيدان بأن زيادة عدد التبديلات في المباراة الوحيدة إلى خمسة تغييرات سيمنحه خيارا للاستعانة بجميع اللاعبين ومنهم إيدن هازارد وماركو أسينسيو بعد تعافيهما من الإصابات.