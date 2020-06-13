مؤتمر دولي بين الاتحاد الإمارتي والمحترفين بشأن كرة القدم بعد أزمة كورونا

ينظم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم 24 يونيو الجاري مؤتمراً رياضياً دولياً عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار "كوفيد-19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل" بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية.





ويُشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.





وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم السبت فإن المؤتمر يأتي ضمن جهود الاتحاد الإماراتي لكرة القدم متمثلاً بلجنة العلاقات الدولية التي يترأسها سالم عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة لمواصلة عقد المؤتمرات والورش والندوات خلال فترة توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بمشاركة الأطراف المعنية للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة النشاط الرياضي تدريجيا ومنها مسابقات كرة القدم.





وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: «سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا».





وأضاف: «نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر ونتطلع معاً للخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على عجلة الدوران من جديد».





بدوره أعرب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي سيجمع صناع القرار الرياضي الكروي في نافذة واحدة لمناقشة مستقبل كرة القدم.





وختم رئيس لجنة العلاقات الدولية حديثه قائلاً: «يشرفنا تنظيم هذا الحدث الخاص ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا، وكذلك الاستماع إلى تجارب الآخرين في مجال كرة القدم».