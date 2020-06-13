مؤتمر دولي بين الاتحاد الإمارتي والمحترفين بشأن كرة القدم بعد أزمة كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
ينظم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم 24 يونيو الجاري مؤتمراً رياضياً دولياً عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار "كوفيد-19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل" بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية.

ويُشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم السبت فإن المؤتمر يأتي ضمن جهود الاتحاد الإماراتي لكرة القدم متمثلاً بلجنة العلاقات الدولية التي يترأسها سالم عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة لمواصلة عقد المؤتمرات والورش والندوات خلال فترة توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بمشاركة الأطراف المعنية للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة النشاط الرياضي تدريجيا ومنها مسابقات كرة القدم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: «سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا».

وأضاف: «نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر ونتطلع معاً للخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على عجلة الدوران من جديد».

بدوره أعرب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي سيجمع صناع القرار الرياضي الكروي في نافذة واحدة لمناقشة مستقبل كرة القدم.

وختم رئيس لجنة العلاقات الدولية حديثه قائلاً: «يشرفنا تنظيم هذا الحدث الخاص ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا، وكذلك الاستماع إلى تجارب الآخرين في مجال كرة القدم».

أخبار تهمك

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الزمالك المعار يرفض شرط كارتيرون لعودته

منذ ساعتين

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعة و نصف

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 7 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 29 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم