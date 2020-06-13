خاص لـ"الفجر الفني"..مسحة جديدة لرجاء الجداوي وظهور النتائج

Advertisements

أوضح مصدر مسئول بمستشفى "ابو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت مسحة ثالثة اليوم بعد المسحة التي قامو بإجرائها منذ أيام قليلية.



وصرح المصدر المسئول لـ"الفجر الفني"أن المسحة الثالثة كانت نتائجها إيجابية أيضا،،وأن هذه آخر مسحة قام الفريق الطبي بإجرائها.



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلازما المتعافيين وكان من المتوقع تحسن حالتها الصحية ولكنها لم تتحسن وأظهرت نتائج المسحات أنها ما زالت مصابة بفيروس كورونا المستجد.



والجدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.