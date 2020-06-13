خاص لـ"الفجر الفني"..مسحة جديدة لرجاء الجداوي وظهور النتائج

السبت 13/يونيو/2020 - 11:29 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
أوضح مصدر مسئول بمستشفى "ابو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت مسحة ثالثة اليوم بعد المسحة التي قامو بإجرائها منذ أيام قليلية.

وصرح المصدر المسئول لـ"الفجر الفني"أن المسحة الثالثة كانت نتائجها إيجابية أيضا،،وأن هذه آخر مسحة قام الفريق الطبي بإجرائها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلازما المتعافيين وكان من المتوقع تحسن حالتها الصحية ولكنها لم تتحسن وأظهرت نتائج المسحات أنها ما زالت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحة جديدة لرجاء الجداوي مسحة جديدة مسحة الفجر أخبارالفجر الفني

أخبار تهمك

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

منذ نصف ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص.. مدير العناية المركزة يكشف تطورات الوضع الصحي لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافيين

"حمد لله على السلامة"..بدرية طلبة تكشف حالة رجاء الجداوي الصحية!

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة في حالتها الصحية

استقرار في حالة رجاء الجداوي الصحية عقب حقنها ببلازما المتعافيين

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم