صورة جديدة لتعاقد أحمد السقا وأمير كرارة على "نسل الاغراب"

السبت 13/يونيو/2020 - 10:55 م
السقا وكرارة
السقا وكرارة
يارا أحمد


تعاقد المنتج تامر مرسي مع النجمين احمد السقا وامير كرارة علي مسلسل "نسل الأغراب"
من تأليف واخراج محمد سامي والمقرر عرضه دراما رمضان ٢٠٢١ والمسلسل ينتمي للدراما الصعيدية.


يذكر أن محمد سامى وأحمد السقا تعاوناً سوياً فى دراما رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، رمضان قبل الماضى وحققا سوياً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته كل من مى عمر، انجى المقدم، كريم عفيفى ، ادوارد، ريم سامى، صفاء الطوخى، وهبة مجدى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد سامى.

من ناحية أخرى يستعد السقا لتصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العنكبوت"، بعد أسبوعين، وتشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

صورة جديدة لتعاقد أحمد السقا وأمير كرارة على نسل الاغراب
صورة جديدة لتعاقد أحمد السقا وأمير كرارة على نسل الاغراب

أخبار تهمك

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

منذ نصف ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 8 ساعات

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

منذ 34 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم