صورة جديدة لتعاقد أحمد السقا وأمير كرارة على "نسل الاغراب"

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تعاقد المنتج تامر مرسي مع النجمين احمد السقا وامير كرارة علي مسلسل "نسل الأغراب"

من تأليف واخراج محمد سامي والمقرر عرضه دراما رمضان ٢٠٢١ والمسلسل ينتمي للدراما الصعيدية.





يذكر أن محمد سامى وأحمد السقا تعاوناً سوياً فى دراما رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، رمضان قبل الماضى وحققا سوياً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته كل من مى عمر، انجى المقدم، كريم عفيفى ، ادوارد، ريم سامى، صفاء الطوخى، وهبة مجدى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد سامى.



من ناحية أخرى يستعد السقا لتصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العنكبوت"، بعد أسبوعين، وتشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



