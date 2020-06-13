بعد الهجوم عليه.. محمد علي رزق يرد على منتقدي تقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكى

السبت 13/يونيو/2020 - 10:51 م
محمد علي رزق
محمد علي رزق
أماني سلام
أعرب الفنان محمد علي رزق، عن أستيائه من منتقدي تقديم الفنان محمد رمضان، قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في عمل درامي.

ونشر رزق، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "مش فاهم الهجوم علي محمد رمضان ليه
لو عالشكل هو أقرب حد لأستاذ أحمد زكي".



وأضاف "لو عالنجوميه محمد نجم كبير
و بعدين إللي هايكتب الأستاذ وحيد حامد يعني الجوده الفنيه للعمل مضمونه مليون٪؜ محمد سامي مخرج شاطر...... زعلانين ليه بقي؟؟؟؟ب".

يشار إلي أن من المقرر أن يقدم الفنان محمد رمضان، قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، في رمضان ٢٠٢٠ والمسلسل سيكون من تأليف وحيد حامد، وانتشرت أنباء أن المخرج سيكون محمد سامي.

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