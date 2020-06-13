حسن الرداد للصحفيين: "عيب احترموا مهنتكم"

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اعرب الفنان حسن الرداد، عن استيائه بما تداولته بعض المواقع الصحفية عن وجود خلاف كبير بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أدى الى انفصالهم عن بعض.



وقال "الرداد" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة الشهير "تويتر": " الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".



في سياق منفصل، حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسالة لنقيب الفنانين الفنان اشرف زكي والدعاء له، وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ونشر "الرداد" بنشر صورة للفنان أشرف زكي، وعلق عليها قائلاُ: الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد واول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة والمناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة ويتم شفاك على خير.".

