خاص.. "غير مستقرة" تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:44 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
كشف مصدر مسئول بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي معبرا عن عدم استقرار الحالة وعدم تحسنها عقب حقنها ببلازما المتعافيين.

وأوضح المصدر لـ"الفجر الفني" أن بلازما المتعافيين قد تؤثر على فيروس كورونا بحيث تقلل نسبته في جسم الشخص المصاب أو أن يشفى نهائيا، ولكن الأزمة في أن فيروس كورونا يؤثر في الصدر عموما وخاصة أن الفنانة رجاء الجداوي كبيرة في السن.

وأضاف أن مضاعفات فيروس كورونا المستجد ستجعل الفنانة رجاء الجداوي تعالج في أحد المستشفيات حتى وإن أثبتت المسحة شفائها من فيروس كورونا.

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