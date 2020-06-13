بالأسماء.. إخلاء سبيل 9 متهمين بالإنضمام لجماعة إرهابية

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وجاء أسماء المخلي سبيلهم كالأتي:



1- عبدالرحمن حسين السيد

2- على حسن محمد

3- كيرولس چورچ

4- عمرو أسامة همام

5- عبدالرحمن سيد بدري

6- عمر محمد ذكي

7- وليد محمد أحمد عثمان



القضية متهم فيها مجموعة من مشجعي النادي على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.



وألقي القبض على المتهمين بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المسنوبة لهم.





وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.



ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة إخلاء سبيل 9 متهمين في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة ارهابيةوالمتهمين المخلي سبيلهم هم:-1- أشرف الشحات السيد2- مصطفى جعفر على محمد3- أحمد عمر محمد المصري4- محمد عبد المعز إمبابي5- محمد محمد الهادى أحمدى6- محمود عبد الحميد مصطفى7- محمد شريف حسين محمد8- أحمد عبد العاطى أحمد محمد9- محمد صلاح محمد عبد الرحمنكانت قد قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق تجديد حبس أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 640 لسنة 2018كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 640 لسنة 2018 امن دولة تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، بقصد تكدير السّلم العام.قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدسن المحامي العام الاول للنيابة، إخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "ألتراس زملكاوي".. وذلك بضمان محل إقامتهم.