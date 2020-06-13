نوال الزغبي تتصدر "تريند جوجل" وتتعرض للانتقادات بسبب عمليات التجميل.. هكذا أصبح شكلها! (صور)

تصدرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم السبت الموافق 13/6/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك بسبب تغير شكلها وملامحها بشكل كبير بسبب خضوعها لعمليات للتجميل، ما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات اللاذعة.





وفاجأت نوال الزغبي محبيها ومتابعيها بأحدث ظهور لها عبد عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا ما تسبب في تغير شكلها كليًا، حيث تساءل الجميع عن طبيعة هذا الظهور وهل خضعت الأخيرة لعملية تجميل، أم أن هذا تأثير الكاميرا التي التقطت بها الصورة.





وشاركت نوال الزغبي متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن المفاجأة لم يتعرف عليها متابعيها، مؤكدين أن شكلها اختلف كثيرًا، وكانت قبل العملية أحلى و أجمل.





ورفضت نوال الزغبي التعليق على أي أسئلة حول هذا الأمر نهايًا أو الرد على تلك الانتقادات التي وُجهت لها من خلال جمهورها على السوشيال ميديا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



جدير بالذكر أن نوال الزغبي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2020، من خلال غنائها تتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبدالرازق.





ومسلسل "سلطانة المعز" شارك فيه عدد كبير من النجوم بجانب غادة عبدالرازق، وأبرزهم محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، رنا رئيس، كريم الأبنودي، كما كان هذا المسلسل هو العمل الأخير للراحل حسن حسني، وهو من تأليف أياد إبراهيم، ومن إخراج محمد بكير.



