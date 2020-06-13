رجاء الجداوي تكشف عن السبب الذي يجعلها تبكي

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شاركت الصفحة الخاصة بقناة " cbc" فيديو قديم للفنانة رجاء الجداوي أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في حلصة خاصة من برنامج "معكم".



وكانت الفنانة رجاء الجداوي تتحدث في هذا اللقاء عن الأسباب التي تجعلها تبكي قائلة "في كلمات أول ما أقولها أعيط..أمي وطنط حية وضنايا بنتي ومصر أول ما أقولهم أعيط مبقدرش".



وتابعت قائلة " وكلمة ضنايا يمكن الستات الكبيرة اللي موجودين هنا هما اللي بيعرفو يقولوها..لما بناتهم يتجوزو أول ما بيكبرو بيقولو ضنايا كلمة ضنا تحسي إن حاجة شديدة أوي متصلة بيكي".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.