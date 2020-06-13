أحمد موسى: "أردوغان" أقر قانون التنصت لمراقبة الأتراك (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان انخفضت شعبيته بشكل كبير، موضحا: "الأتراك يرفضون حكم الهلفوت أردوغان وشعبية أضحت 30% فقط".

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن هناك دعوات من الشعب التركي للنزول للشارع لرفض سياسة الهلفوت أردوغان، لافتا إلى أن الشعب التركي يقظ ويرفض قانون حراس الليل المشبوه الذي يسلب الحريات في تركيا.

وأشار إلى أن "أردوغان " أسس ميليشيات حراس الليل للتجسس على الشعب التركي؛ ومن ثم الحفاظ على كرسي الحكم، موضحا أن: الديكتاتور أردوغان أقر قانون "حراس الليل" للتنصت على المواطنين الأتراك؛ وهكذا يعيش الشعب التركي يعيش تحت رحمة ميليشيا حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت سابق، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات تؤكد الممارسات القمعية التي يعاني منها الصحفيون في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، حيث قال إنه لا حرية للصحافة فيما يخص الرئيس أو يمس كيانه.

وقال أردوغان صراحة: "ا نقبض على أي شخص يزاول مهنة الصحافة. هذه الدولة دولة قانون، ولكني أتساءل هل الصحفيون لهم مطلق الحرية فيما يقولونه، أليست هناك حدود لحريتهم". واختتم قائلًا: "تنتهي حدود الصحفيين عندما تبدأ حدودي أنا".

وجه عدد من المواطنين الأتراك اتهامات لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بالتورط في صناعة انقلاب يوليو 2016 بالتعاون مع حركة فيتو، للتخلص من معارضيه والزج بهم في السجون، مؤكدين افتضاح استغلال رجال السلطة للدين الإسلامي لبث الدسائس بين المسلم وأخيه المسلم.

وقالت مواطنة إن أردوغان هو من اصطنع انقلاب 15 يوليو، واتهم الجنود الصغار بتنظيمه وزج بهم في السجون، وأضافت أن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يتاجرون بالدين ويستغلونه بشكل سئ من أجل تحقيق مصالحهم.

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