نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

السبت 13/يونيو/2020 - 10:04 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
الفجر الرياضي
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمار حمدي، موقفه من النضمام إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويسعى نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات نجم الأهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش عمار حمدي.



وأستقر عمار حمدي، على عدم الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة الحالية ، وتمسكه بالعودة إلى القلعة الحمراء ، أو الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري ، بالموسم الجديد.



ويطمح عمار حمدي في أن يعود إلى صفوف الإتحاد السكندري مرة أخرى، خاصةً أنه تألق بين صفوفه، وأكد أكثر من مرة سعيه للعودة إليه.



وتأتي رغبة حمدي، في عدم اللعب لبيراميدز خوفًا من الجلوس على دكة البدلاء، وهو عكس ما سيجده في الاتحاد خاصةً أنه يسعى للمشاركة أساسيًا من أجل خوض أولمبياد طوكيو المقبلة.



ومن المنتظر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقفه من عودة اللاعب أو إستمرار إعارته، فور انتهاء إجازته إلى سويسرا والتي تستمر لمدة 10 أيام.



يذكر أن عمار حمدي لاعب معارًا من الأهلي إلى فريق طلائع الجيش عمار حمدي حتى نهاية الموسم الجاري.

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