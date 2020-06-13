بعد تعرض أولاده للتحرش اللفظي.. نسرين أمين تدعم شريف منير

السبت 13/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
طلبت الفنانة نسرين أمين، من متابعينها دعم الفنان شريف منير للوقوف ضد المتنمرين وأصحاب التعليقات المريضة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

وقامت "امين" بنشر صورة للفنان شريف منير وأسرته، وعلقت عليها قائلةَ:" ادعم أستاذ شريف منير ضد التعليقات المريضة والسخيفة والمتنمرة والمتعصبة على مواقع التواصل الإجتماعى ".

يذكر أن الفنان شريف منير تعرض لحملة تنمر بعض مشاركته لصورة بناته الصغار حيث تلقى تعليقات توجد بها عدد من الألفاظ الغير مناسبة مما دعاه إلى حذف الصور ولكنه شاركها مرة أخرى وهدد أنه من سيقوم بإلقاء تعليقات غير مناسبة سيقوم بإتخاذ إجراء قانوني معه يصل إلى حد السجن.
بعد تعرض أولاده للتحرش اللفظي.. نسرين أمين تدعم شريف منير
بعد تعرض أولاده للتحرش اللفظي.. نسرين أمين تدعم شريف منير
بعد تعرض أولاده للتحرش اللفظي.. نسرين أمين تدعم شريف منير
بعد تعرض أولاده للتحرش اللفظي.. نسرين أمين تدعم شريف منير

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