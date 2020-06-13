نجم الأهلي يحسم موقفه من عروض أندية شمال إفريقيا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حسم الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلى، موقفه من العروض التي تلقاها مؤخرا للانتقال للعب في شمال إفريقيا تحديدا في الدوري التونسي والجزائري.

 

ورفض جيرالدو فكرة الرحيل عن الأهلي،  واللعب فى شمال إفريقيا، بعد العرض الأخير الذى تلقاه اللاعب للانتقال لنادى مولودية الجزائر فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، كما رفض عرضا سابقا من الصفاقسى التونسى.

 

وتمسك جيرالدو بالعودة لأنجولا أو الرحيل، والموافقة على العرض البرازيلى الذى تلقاه النادى من أحد أندية الدرجة الثانية بالبرازيل، لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب المقابل المادى الكبير الذى طلبته إدارة الأهلى.

 

وانضم جيرالدو للأهلى فى يناير 2019، ولم ينجح فى فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، وشارك على فترات مع الفريق الأحمر.

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