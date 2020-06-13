"التعليم": لا يزيد حضور الموظفين للوزارة الأسبوع الحالي عن 50%

السبت 13/يونيو/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن استمرار حضور موظفي الوزارة لمقرات العمل خلال الأسبوع الحالي بما لا يزيد عن 50%، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نسبة الحضور الأسبوع الحالي، مؤكدة على استمرار بقية الموظفين في العمل عن بُعد من المنزل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123,308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82,548 حالة؛ بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,824 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,013 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الوزارة المملكة الصحة السعودية التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك المعار يرفض شرط كارتيرون لعودته

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

منذ أقل من ساعتين

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ ساعتين

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة: الخدمات للحالات الحرجة والطوارئ لم تتأثر بسبب كورونا

"الصحة السعودية": 74% من إصابات كورونا الجديدة ذكورًا و26% إناثًا

"الصحة": تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

"هيئة تقويم التعليم" تمدد الاختبار التحصيلي التجريبي إلى الخميس

وسط عدد من الإجراءات الاحترازية.. عودة 50% من منسوبي موارد الرياض للعمل

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم