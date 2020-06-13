خالد أبو بكر: "تنسيقية الأحزاب" أول عمل سياسى نقى وموضوعى

كشف خالد أبو بكر، تفاصيل تسليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات لرئيس مجلس النواب، مستعرضًا لقاءات التنسيقية بالأحزاب وشباب التنسيقية.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الانتخابات، أكد في مقدمته أن الحياة الديمقراطية السليمة تبنى على الحوار الجاد، والاستماع لكافة الأفكار من كافة الاتجاهات السياسية مؤيدة ومعارضة، وهذا هو الأساس الذى وضعت عليه فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





وأشار "أبو بكر" إلى أن شباب التنسيقية وجدوا لزامًا عليهم أن يقدموا استطلاع رأى ومداخلات لكل الأحزاب وآراء كل من يتفق أو يختلف ويقدموها في صورة وثيقة تعرض على مجلس النواب، كما تضمنت الوثيقة رسم بياني، يستعرض آراء الأحزاب وموقفها من الوثيقة.





وعلق خالد أبو بكر، قائلًا إن التقرير تضمن شرح وجهات النظر واستعراض آراء كل الأحزاب، مضيفًا أن التنسيقية بمثابة أول عمل وحوار سياسى نقى وموضوعى، تحمل الرأي والرأى الآخر وكافة النقاشات، مضيفًا: "حرية الرأي منذ شهر أو شهرين في ارتفاع.. حرية الراى بدأت ترتفع.. قلت من قبل حرية الرأي مش ولا بد، ولكن الآن هناك تحسنت.. حرية الرأي كانت -8 والآن ارتفعت لـ 4 من عشرة".





وواصل: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحمل ثقافة عالية واضطلاع كبير وموضوعية رائعة، وبعضهم يؤيد والبعض رافض، والبعض الآخر له اقتراحات أخرى،.. إنهم يستمعون والتركيبة الحزبية متنوعة".





وتابع: "الوثيقة بداية حياة سياسية راقية تحترم الرأي والرأى الآخر وحرية الاختلاف، وفكرة الحوار والاستماع لا أرى أنها موجودة في مصر إلا في التنسيقية".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".











