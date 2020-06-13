في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات سعد أردش الفنية ومشواره الطويل

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هو أحد رواد المسرح العربي وصاحب النهضة المسرحية للمسرح المصري في الستينيات، كما لقب بأنه رائد المسرح السياسى الاجتماعى وشيخ المسرحيين العرب، الفنان الكبير سعد أردش، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.



ظهرت موهبة سعد أردش، فى التمثيل أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية، وساهم فى صقلها عدد من أساتذته فى المدرسة، ومنهم الدكتور عبد السلام هارون، أحد أشهر محققي التراث العربى، الذى كان يدرس له اللغة العربية في مدرسة فارسكور الابتدائية.



عندما انتقل لاستكمال دراسته بالمرحلة الثانوية فى مدينة دمياط، ازداد تعلقه بفن التعبير والمسرح بوجه خاص وحصل على التوجيهية عام 1942.



عُين بعد ذلك كاتبا بورش السكك الحديدية 1944 واستطاع أن يُكون فريقًا تمثيليًا من الموظفين خلال فترة عمله لتقديم بعض المسرحيات ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1952.



بدأ مشواره الفني من مسرح الهواة مثل كثير من الفنانين في هذا التوقيت وذلك قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليلتحق بمعهد التمثيل ويحصل على دبلوم المعهد عام 1950بالقاهرة.



استطاع أن يؤسس مع زملائه فرقة المسرح الحر، وتولى رئاستها وأخرج لها أول مسرحية باسم ماهية مراتي 1957، وكان هدف الفرقة بشكل عام هو الثورة على المسرح التقليدي والانتقال به من دائرة الترفيه إلى مناقشة قضايا العصر وقدمت الفرقة لأول مرة في مصر الكاتب المسرحي نعمان عاشور.



في عام 1957 سافر في بعثة إلى إيطاليا والتحق بالأكاديمية الوطنية لفنون المسرح وحصل على دبلوم الإخراج عام 1961.



قدم سعد أردش، بعد عودته مشروعًا فنيًا وهو إنشاء مسرح الجيب بهدف تقديم الأعمال التجريبية الجديدة لخلق مجالات جديدة لتيارات مسرحية، وكان أول مدير لهذا المسرح، قدم في أول موسم له سنة 1962 مسرحية من إخراجه هي لعبة النهاية تأليف صمويل بيكيت.



لعب مسرح الجيب دورًا كبيرًا في الحياة المسرحية ثم استقال من مسرح الجيب عام 1965، وأشرف على 12 رسالة ماجستير ودكتوراه مقدمة للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وأُعير إلى الجزائر ثم 1977 ثم أعير إلى الكويت للعمل كأستاذ للتمثيل والإخراج وعام 1982 عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا بمعهد الفنون المسرحية.