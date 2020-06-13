هاني رمزي يوجهه رسالة لآمال ماهر بعد حفلتها الأخيرة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:19 م
آمال ماهر
آمال ماهر
مصطفى فكيه
وجهه الفنان هاني رمزي، رسالة شكر للفنانة أمال ماهر بعد احيائها حفلة مساء أمس الجمعة أمام الاهرامات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وقام "رمزي" بنشر صورة لها وعلق عليها قائلاَ:" حفله أمال ماهر كانت أكثر من رائعه الف مبروك لكل صناع هذا الحفل".

في سياق منفصل، استعاد الفنان هاني رمزي ذكرياته مع الفنان الراحل حسن حسني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان هاني رمزي صورة جمعته بالفنان الراحل حسن حسني وأحمد السقا، ومنى زكي، وماجدة زكي، ومحمد هنيدي، وعلق على الصورة قائلًا:"فرحة عم حسن بينا كنا ولاده بجد، الله يرحمك"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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