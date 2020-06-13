بعد تجديد تعاقده.. كشف حساب الفرنسي "كارتيرون" في 193 يومًا مع الزمالك؟ (أرقام)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:41 م
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
أعلن النادي الزمالك اليوم السبت، تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق الأبيض حتي نهاية الموسم المقبل 2020 / 2021.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة للمدرب الفرنسي وكتب عليها: "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع "كارتيرون" في منزل الأول، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي أعضاء مجلس الإدارة، ويحيي علي وكيل المدرب، تم خلالها حسم تجديد المدرب الفرنسي لمدة موسم آخر وتوقيع العقود الجديدة بشكل رسمي.

ماذا قدم الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك؟
تولي الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للزمالك في 3 ديسمبر 2019، خلفًا للمدرب ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، ونجح في إعادة الثقة للاعبي الفريق الأبيض مجددًا وأعاد الفريق للإنتصارات، بعد سلسلة من النتائج المخيبة حققها الفريق تحت قيادة المدرب الصربي.

قاد الخواجة الفرنسي فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات (10 بالدوري الممتاز – 7 في دوري الأبطال – 2 بكأس السوبر – 1 بكأس مصر)، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين، سجل فريقه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

استخدم الفرنسي "كارتيرون" خلال 193 يومًا قضاها مع الزمالك حتي الآن، 26 لاعبًا في جميع المباريات مع الفريق الأبيض، ويعد أشرف بنشرقي هداف الفريق تحت قيادته برصيد 8 أهداف، بينما يوسف إبراهيم "أوباما" الأكثر مشاركة بـ 18 مباراة، والأكثر صناعة للأهداف ايضًا بـ 6 أهداف.

قاد الزمالك في 10 مباريات بالدوري الممتاز، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد مع الفريق 21 نقطة.

حصد الزمالك تحت قياد "كارتيرون" بطولتين خلال أسبوع واحد، حيث فاز الفريق بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، وتنتظره مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

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