جنايات قنا تقضي بسجن 4 متهمين 15 عامًا لقتلهم لواء بأكاديمية الشرطة



كشفت تحريات فريق البحث أن مرتكبي الحادث كلا من إسماعيل حافظ ٢٥ سنه عامل بمخبز ومحمود يوسف ١٧ سنه وعبد الرحمن عباس ١٦ سنه ومحمد عبد اللطيف ١٧ سنه والثلاثه طلاب فى التعليم الفنى حيث اختبأ المتهمون فى حديقه محاوره لمنزل المجنى عليه وبحوزتهم سلاح نارى واسلحه بيضاء واعتزموا قتل المجنى عليه لسرقة أمواله بعدما علموا بقيامه ببيع قطعة ارض بمبلغ كبير من المال وقاموا بالتسلل للمنزل وفور دخولهم شاهدتهم زوجته وهددوها بسلاح ابيض وقام المجنى عليه بالدفاع عن زوجته وطرح أحدهم أرضا فقام باقى المتهمون بضربه بكرسي حديد على رأسه ثم طعنوه باسلحه بيضاء وفروا هاربين.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بامانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد.



سجلت مصر اليوم السبت، أعلى معدل وفاة يومي منذ انتشار فيروس كورونا حتى الآن، حيث سجلت اليوم 62 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 1484 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بامانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد. بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن 15عاما، لكل متهم لقيامهم بقتل اللواء أحمد رالجى ابو الوفا الأستاذ بأكاديمية الشرطه لسرقة أمواله.تعود أحداث القضيه ليوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع اللواء أحمد رالجى أبو الوفا أثر قيام مجهولين بألتسلل لمنزله بوسط مدينة قنا وقتله بطعنات نافذة.