الوداد البيضاوي: لم نجدد عقد جاريدو

السبت 13/يونيو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، بتصريحات جديدة، أكد فيها أن الفريق المغربي  لم يجدد عقد مدرب الفريق الأول الإسباني خوان كارلوس جاريدو حتى الآن.

 

وأكد الناصيري في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "لم نقم بتجديد عقد جاريدو كما يتردد، نحن الآن منشغلون بالأزمة الحالية التي نمر بها والتي تلزمنا في التفكير على الصعيد المحلي والإفريقي".

 

وتابع رئيس الوداد البيضاوي "نحن مقدرون ما فعله جاريدو بالفريق منذ وصوله، مرتاحون لأسلوب عمله، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع من التجديد الذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية شهر يونيو المقبل".

 

وأضاف: "جاريدو مستمر في منصبه وهذا ليس محل شك نحن على تواصل دائم معه، ونحن كذلك ولا نرى أي مانع لاستمراره معنا".

 

وأتم: "لا أعتقد أننا سنصادف عقبات لنصل إلى صيغة للتمديد، الأمر أساسا لا يطرح أي أزمة".

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