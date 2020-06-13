بعد التنمر على أبنائه.. عمرو محمود ياسين: شريف منير فنان محترم

السبت 13/يونيو/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
أماني سلام
علق السناريست عمرو محمود ياسين، على فيديو الفنان شريف منير بعدما، الذي نشره له بجانب بناتة بعدما قام برفع دعوة قضائية ضد المتنرين حول صورة بناته.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يعني معنديش كتير اقوله غير ان شريف منير فنان محترم عنده اسره محترمه".

وأضاف "ربنا يبارك فيهم . وعنده حق الناس لازم تتعامل بادب مع بعض مش معقول البلطجه والتنمر اللي بيحصل ده".

يذكرأن الفنان شريف منير تعرض لحملة تنمر بعض مشاركته لصورة بناته الصغار حيث تلقى تعليقات توجد بها عدد من الألفاظ الغير مناسبة مما دعاه إلى حذف الصور ولكنه شاركها مرة أخرى وهدد أنه من سيقوم بإلقاء تعليقات غير مناسبة سيقوم بإتخاذ إجراء قانوني معه يصل إلى حد السجن.

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