المطربة اصالة تطرح اغنية "جيتني مكسور"

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طرحت المطربة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها الجديدة بعنوان "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "جيتني مكسور" من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.



وتقول كلمات الأغنية

" جيتني مكسور يوم الوقت جابك، لا تعذر لي وخلك فى عذابك

كل شى فى نظرة عيوني تغير،مايفيدك شي وارجع فى غيابك

انت لو حبيت غيري شيء عادي، مايهمه القلب بُعدك أو بُعادي

وانت لو تدري عن الي فى خفوقي، كان ما فكرت ترحل عن بلادي

يكفي انى جيتك بليل وخديتك، من قسي وقتك وصار القلب بيتك

وكم سقيتك من سماي ومن حناني،يا خسارة فيك كل الي عطيتك

لو تغيب أيام وشهور وليالي، لاتحسب أنك مثل ما كنت غالي

تدري انى من كثر هجرك نسيتك،أرحل بحالك وانا برحل بحالي

خلك فى دنياك غارق في حنينك، لاتفكر اني باقي عند عينك

ولاتفكر اني بفرح لو حكوا بك، انتهي كل الهوا بيني وبينك"



وتستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.



