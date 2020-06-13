محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه كريم بمناسبة عيد ميلاده

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حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز، على تهنئة شقيقة كريم عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وقام "عبدالعزيز" بتجميع مجموعة من الصور التي تجمع بينه وبين والدهم في فترة الفولة والشباب، وعلق على الصورة قائلاَ:" ١٤٦ عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز يعنى اخويا الصغير وابنى الكبير وسندى فى الدنيا والرجوله كلها".



واضاف "عبدالعزيز" قائلاَ:" كل سنه وانت طيب وبخير وناجح وسعيد وربنا يحميك ويحفظك ويباركلك ويبعد عنك وعننا كل شر واى حاجه وحشه ويا رب دايما تكون فى احسن صحه واحسن حال ان شاء الله، اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما "شقة فيصل"، و"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

