هادي خفاجة يطل على جمهوره بصورة جديدة من مسلسل "الاختيار"

السبت 13/يونيو/2020 - 09:38 م
هادي خفاجة
هادي خفاجة
روان هيثم
نشر الفنان هادي خفاجة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر هادي خفاجة في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" الذي خاض به سباق دراما رمضان 2020، وقام بتجسيد شخصية البطل الشهيد إبراهيم أبو عميرة وأشاد الجميع بدوره.

قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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