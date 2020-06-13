مريم الخشت تريند "تويتر" بعد إهانتها من خطيبها في "لية لأ"

السبت 13/يونيو/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت الفنانة مريم الخشت تريند "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من مساء "لية لأ"، التى تجسد فيه دور "رضوى"، وهى فتاة مخطوبة وكل هدفها في الحياة، الزواج والاستقرار.



ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجًا باسم الفنانة الشابة مريم الخشت، ويأتي ذلك بعد إهانة مريم الخشت من قبل خطيبها، في الحلقة السادسة من "لية لأ".



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.



لية لأ:


يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

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