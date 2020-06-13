تعرف على دور المصريين بالخارج في فضح التدخل التركي في ليبيا

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كشف يوسف عبدالقادر، رئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا، دور المصريين في الخارج، مؤكدًا أنه دور هام، حيث يساهم في دعم سياسات الدولة المصرية، والتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري.



وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنهم يقوموا بجمع وتوثيق الأدلة والاتهامات التي تؤكد التدخل التركي في ليبيا؛ لتقديمها للجنائية الدولية في شكوى رسمية، منوهًا بأن معظم دول العالم حاليًا يروا أن التدخل في شئون دولة أخرى وإرسال أسلحة وتهريب مرتزقة جريمة دولية بكل المقاييس ولن نتسامح فيها.



وأصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.



وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.



وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث ان قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".



وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الاخيرة للملف الليبي، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في اطار مبادرة "إعلان القاهرة".



من جانبه؛ رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدًا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيدًا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.



كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة.



كما تناول الاتصال عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والامني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.



