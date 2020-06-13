برشلونه وريال مايوركا | موعد مباراة Barcelona البرسا اليوم 13-6-2020 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 13/يونيو/2020 - 09:05 م
برشلونه وريال مايوركا
برشلونه وريال مايوركا

برشلونه وريال مايوركا | موعد مباراة Barcelona البرسا اليوم 13-6-2020 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

يحل فريق برشلونه ضيفًا صعبًا للغاية على ريال مايوركا مساء اليوم السبت الموافق 13/6/2020، على ملعب "إيبيروستار"، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الأإسباني الممتاز "الليجا" 2019/2020، في أولى مباريات البرسا بعد التوقف لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ مارس الماضي.

موعد مباراة برشلونه وريال مايوركا في الدوري
وستُقام مباراة برشلونه وريال مايوركا في الليجا اليوم السبت في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساصء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونه وريال مايوركا في الدوري
وستُذاع مباراة برشلونه وريال مايوركا في الليجا عبر قناتي beIN SPORTS HD 1و beIN SPORTS HD3 الرياضية المُشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونه وريال مايوركا في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونه المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مايوركا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانولو رينا.

خط الدفاع: أليكساندر سيدلار - مارتن فالخينت - أنطونيو رايولا - لومور أجبينينو.

خط الوسط: أليخاندرو بوزو - داني رودريجيز - إدريسو بابا - تاكيفوسو كوبو.

خط الهجوم: أنتي بوديمير - كوتشو هيرنانديز.

وتوقفت مباريات كرة القدم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، واستأنفت "الليجا" من جديد يوم الخميس الماضي الموافق 15/6/2020.

يدخل برشلونه اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما يحتل ريال مايوركا المركز 18 برصيد 25 نقطة أسفل الجدول.

برشلونه وريال مايوركا | موعد مباراة Barcelona البرسا اليوم 13-6-2020 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

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