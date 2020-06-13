عاجل.. الموت يفجع الفنانة بوسي ونورا

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أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن وفاة محمد قدري شقيق الفنانة المعتزلة نورا والفنانة بوسي، ولم تكشف عن تفاصيل الوفاة.



وكتبت "شلبي" في تعليقها: "توفي محمد قدري شقيق الفنانه بوسي ونورا اسكنه الله فسيح جناته ازمه قلبيه خالص التعازي للاسره".



ولم تكشف بوسي شلبي، عن تفاصيل تشييع الجثمان وموعد ومكان تحرك الجنازة، أو أي تفاصيل أخرى، وكذلك لم تعلن بوسي أو نورا عن شيء.

