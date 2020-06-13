في لقاء قديم.. سعد أردش يكشف سر أداء شخصية "عبد الهادي" بدلًا من حمدي غيث في عرض الأرض

السبت 13/يونيو/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سعد أردش، الذي استطاع بإصراره وطموحه أن يغير مسار حياته من موظف بسيط بالسكة الحديد، إلى فنان مسرحى خلف تراثًا فنيًا لا ينكره أحد من محبيه وتلاميذه.

وفي لقاء قديم كشف سعد أردش عن سر أدائه شخصية "عبد الهادي" بدلًا من الفنان حمدي غيث، في مسرحية "الأرض".

قال "أردش": "أن التناقض بين الثقافة والاعلام المتواجد فى تلك الفترة أدى إلى إعتذار الفنان حمدى غيث، بعد آخر بروفة قبل العرض مباشرة، فسألنى العظيم السيد بدير، عن الحل لهذا".

وتابع: " وأجبته أن الحل الوحيد هو أن يقوم مخرج العمل بأداء الشخصية، وهو ماحدث أن قمت بأداء الدور بدلًا منه لإنقاذ العرض فى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "أخرجت بعد ذلك العديد من الأعمال لمسارح التليفزيون، كما قمت بتمثيل شخصيات عليه أيضا وكانت من أنجح الأعمال مسرحية "الرجل الذى فقد ظله".

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