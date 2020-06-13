فايلر يستغني عن نجم الأهلي

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه بالإستغناء عن نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









واستقر مدرب الاهلي رينيه فايلر ، على رحيل النجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لعدم اثبات قدراته الفنية مع الفريق ، وفضل خروجه مع نهاية الموسم.









لم يشارك جيرالدو تحت قيادة رينيه فايلر سوى في عدد قليل من المباريات ، في ظل اعتماده على عدد آخر من اللاعبين.









من ناحية أخرى أغلق جيرالدو ، المفاوضات أمام الأندية المحلية للرحيل إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب المارد الأهلي ، مفاوضات من جانب بعض الأندية للحصول على توقيعه ، إلا أنه رفض الدخول في أي مناقشات مع الأندية المصرية.









يذكر أن حصل المدرب رينيه فايلر على أجازة بالسفر إلى بلاده سويسرا في الوقت الحالي قبل تجديد عقده مع النادي الأهلي.









وتمسك جيرالدو، بالرحيل عن الدوري المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، متجهًا للدوريات الخليجية أو اللعب في الدوري البرازيلي.



